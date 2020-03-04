İçişleri Bakanı Süleyman Soylu Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı!

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanistan'ın 1 ay boyunca iltica başvurusu almayacağı yönündeki kararına ilişkin, "Utanç verici bu karar tamamen hukuksuzdur" dedi.

Bakan Soylu'dan son dakika açıklaması geldi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye topraklarından ayrılıp Yunanistan'a geçen göçmen sayısını açıkladı. Soylu, saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının 135 bin 844 olduğunu bildirdi.

'135 BİN 844'

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, bugün saat 09.00 itibarıyla Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısının, 135 bin 844 olduğunu açıkladı.

İçişleri Bakanı Soylu, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından, Türkiye'den ayrılan göçmen sayısına ilişkin açıklama yaptı. Bakan Soylu, "Saat 09.00 itibarıyla Türkiye topraklarından ayrılıp Edirne'den Yunanistan'a geçen göçmen sayısı, 135 bin 844" dedi.