İran Cumhurbaşkanı yardımcısı koronavirüse yakalandı

Koronavirüs tehdidi dünyayı sarsmaya devam ediyor. İran'dan gelen habere göre, Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri'nin de koronavirüse yakalandığı duyuruldu.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin birinci yardımcısı İshak Cihangiri'nin corona virüse yakalandığı duyuruldu. RUHANİ AÇIKLADI: NEREDEYSE BÜTÜN ŞEHİRLERE YAYILDI

Reuters'ta yer verilen habere göre, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, "Corona virüs ülkemizde neredeyse bütün şehirlere yayıldı. İran bu salgını minimum ölüm sayısı ile kısa zamanda yenecek" açıklamasında bulundu.