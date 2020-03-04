Ankara'da çöp nakil aracının patlayan lastiğini değiştirmeye çalışan belediye çalışanlarına arkadan gelen TIR çarptı. Kazada Mehmet Çalar ve Ercan Sarıtaş yaşamını yitirirken çöp nakil aracının sürücüsü Özgür Kirişçi ağır yaralandı. Kazayı haber alarak olay yerine gelen belediye çalışanları mesai arkadaşlarının cansız bedenini görünce gözyaşlarını tutamadı.
Lastik değiştiren işçilere TIR çarptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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