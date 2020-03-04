Meclis’te tarihi oturum

TBMM Genel Kurulu'nda, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Bahar Kalkanı harekâtını yürüttüğü İdlib’deki gelişmeleri aktardığı gizli oturum sona erdi. Saat 15.00'te başlayan oturum 6.5 saat sürdü.

TBMM Genel Kurulu, eli kanlı Esad rejiminin 34 askerimizi şehit etmesi ve İdlib'de ve bölgedeki gelişmeleri gizli oturumda değerlendirdi. Genel Kurul dün, TBMM Başkanı Mustafa Şentop başkanlığında toplandı. Oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarımşar saatlik birer konuşma yaparak gelişmeler ile ilgili milletvekillerine bilgi verdi. Parti gruplarına da yarımşar saat söz hakkı verildi. Oturuma Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'ın yanı sıra CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli de katıldı. İçtüzük gereği gizli oturumda sadece vekiller, tutanaklar için yeminli stenograflar ile vekillere yardımcı olmak için sağır-dilsiz kavaslar görev yaptı. Toplantı sürecinde tüm kulis ve Genel Kurul Salonuna açılan koridorlar da kapatıldı.



DEVLET SIRRI SAYILIYOR

Kapalı oturumda konuşulanlar devlet sırrı sayılıyor. Gizli oturum tutanakları 10 yıl boyunca yayımlanamıyor. 10 yılın bitiminde ise yayımlanması için Genel Kurul kararı gerekiyor.