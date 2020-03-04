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Misafirlige gittigi evin önünde öldü

Misafirlige gittigi evin önünde öldü
Giriş Tarihi: 4.3.2020

Samsun'un İlkadım ilçesinde İsa Erdemoğlu'nun (52), misafirliğe gittiği arkadaşının evinin önünde cansız bedeni bulundu. Başının arkasında yara izi olan ve ölümü şüpheli bulunan Erdemoğlu'nun cansız bedeni, otopsi için Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı. İsa Erdemoğlu'nun ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı.

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