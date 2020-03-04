Rusya'dan Erdoğan-Putin zirvesi öncesi yeni açıklama!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin yarın Moskova'da bir araya gelecek. Kremlin'den yapılan açıklamada Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde liderlerin İdlib konusunda bir uzlaşıya varmasının umulduğu belirtildi.

5 Mart'ta Moskova'da yapılacak Başkan Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.



BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA

Öte yandan Başkan Erdoğan bugünkü AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ziyaretinden beklentisi ile ilgili, "(Suriye-İdlib) Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek." dedi.