  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Rusya'dan Erdoğan-Putin zirvesi öncesi yeni açıklama!

'dan Erdoğan-Putin zirvesi öncesi yeni açıklama!

Rusya'dan Erdoğan-Putin zirvesi öncesi yeni açıklama!

04.03.2020, 12:50

Başkan ile Devlet Başkanı yarın 'da bir araya gelecek. Kremlin'den yapılan açıklamada Başkan Erdoğan-Putin zirvesinde liderlerin konusunda bir uzlaşıya varmasının umulduğu belirtildi.

5 Mart'ta Moskova'da yapılacak Başkan Erdoğan-Putin zirvesi öncesinde Kremlin'den görüşmeye ilişkin bir açıklama yapıldı. Açıklamada, Putin ve Erdoğan'ın İdlib konusunda bir uzlaşı sağlamasının ve ortak tedbirler alınmasının umulduğu belirtildi.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN YENİ AÇIKLAMA
Öte yandan Başkan Erdoğan bugünkü AK Parti Grup Toplantısı sonrası gazetecilere yaptığı açıklamada Rusya ziyaretinden beklentisi ile ilgili, "(Suriye-İdlib) Bölgede süratle bir ateşkesi sağlayabilmek." dedi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Rusya'dan Erdoğan-Putin zirvesi öncesi yeni açıklama! haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN