Serakib satrancı

Türkiye'nin Suriye'de İdlib ve çevresine yönelik başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı hızla sürerken yarın Rusya'da yapılacak zirve öncesi İdlib'e bağlı Serakib kenti üzerinden adeta bir santranç oynanıyor. Türkiye destekli muhalifler ile rejim güçleri ve Şii milisler M4 ve M5 karayollarının kesişim noktasında bulunan stratejik Serakib bölgesinde hakimiyet kurmaya çalışıyor.

GÜÇLÜ OTURMAK İÇİN

Yeni Asır'a açıklamalarda bulunan SETA Dış Politika Analisti Can Acun, yarın (5 Mart) Başkan Erdoğan ile Rus Devlet Başkanı Putin arasında Moskova'da yapılacak zirve öncesi her iki tarafın masaya güçlü olarak oturabilmek için Serakib'i ele geçirmeye çalıştığını söyledi. Rejimin çok büyük kayıp verdiğini ifade eden Acun, "Bu rejim için sürdürülebilir bir durum değil. Ancak yarınki zirvede masaya güçlü olabilmek için Serakib konusundaki ısrarlarını sürdürüyorlar. Serakib'in stratejik önemi yüksek. Çünkü M4 ve M5 yollarının kesiştiği noktada. M4 zaten Türkiye'nin elinde. Serakib'i elinde tutan Halep'ten Şam'a giden M5'i de kontrolüne alacak" diye konuştu.

Acun, "M4-M5'in Türkiye ve Rusya tarafından ortak kontrol edilmesi, rejim güçlerinin kısmen belirli bölgelerden çekilmesi ve HTŞ tarzı yapıların Türkiye tarafından silahsızlandırılması yönünde bir anlaşma çıkabilir. Bu iyi senaryo. Diğer senaryo ise, uzlaşmanın çıkmayıp çatışmaların uzun süre devam etmesi" dedi.

ERHAN GÜLENÇ