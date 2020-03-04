Sınırda umut

Dikenli teller, umuda yolculuğun ilk engeli...Tellerin ötesine geçme umuduyla bekleyen mültecilerin sınavı ise sadece sınırı aşmakla bitmiyor...

Avrupa yoluna çıkan mültecilerin Edirne, Çanakkale ve İzmir sahillerine akını sürüyor. Bir umutla yollara düşüp sınır kapılarına gelen mülteciler burada ateş yakıp sabahlayarak daha iyi bir gelecek için bekleyişlerini sürdürüyor.



ÖTESİNDE DRAM

Sınırın diğer tarafında ise mültecileri Yunan zulmü karşılıyor. Dün Edirne'den Yunanistan'a geçen bir grup göçmen de, polis tarafından para, değerli eşya ve kıyafetleri alındıktan sonra dövülerek bir bota bindirilip Türkiye'ye geri gönderildi.





Türkiye'nin sınır kapılarını açmasının ardından göçmenlerin Avrupa'ya umut yolculuğu sürüyor. Edirne'den Yunanistan'a geçme mücadelesi veren göçmenlerden Meriç Nehri üzerinden geçiş yaptıktan sonra Yunan polisi tarafından yakalananlar Türkiye'ye geri gönderiliyor. Yunan tarafına geçen Afgan bir grup ise dün Yunan polisince soyulup, dövüldükten sonra Türkiye'ye geri gönderildi.

PARA VE EŞYALARINI ALDILAR

Polisin üzerlerindeki para ile değerli eşyaları alıp, kıyafetlerini çıkardıktan sonra kendilerini dövüp, zorla bindirdikleri bot ile Türkiye tarafına ittiğini anlatan Muhammed Elhadar, "Ben, ailem ve arkadaşlarımla karşıya geçmeyi başardık. Ama Yunan polisi bizi yakaladı. Sabah erken saatlerde Meriç kıyısına getirip üzerimizdeki para, telefon ve değerli eşyalarımızı aldılar. Bizi sopalarla dövüp Türkiye tarafına ittiler. Türk askeri bize sahip çıkıp, battaniye ve yemek verdi" dedi.

Afgan aile, polisin üzerlerindeki para ile değerli eşyaları alıp, kıyafetlerini çıkardıktan sonra kendilerini zorla bota bindirip Türkiye tarafına ittiğini söyledi.

HER YERİMİZE VURDULAR

Üzerindeki kıyafetler ile değerli eşyaları alınan Afgan Ali Haskani de, "Yunan polisi sopayla her yerimize vurdu. Kadın, çocuk dinlemeden dövüyorlar. Üzerimizdeki kıyafetleri soyarak bizi zorla gönderdiler" diye konuştu. Öte yandan Türkiye'nin çeşitli bölgelerinden Edirne'ye gelen binlerce göçmen de geceyi Edirne Otogarı'nda geçirdi. Çok sayıda göçmen banklarda uyuyarak sabahladı.



HAMİLE KADINI BİLE DÖVDÜLER

Edirne üzerinden geçtikleri Yunanistan'da yakalanan 5 çocuklu Suriyeli Naif ailesi de Yunan askerlerinin zulmüne uğrayanlardan... Yunan askerinin kendilerine şiddet uygulayıp, para ve kıyafetlerini aldığını söyleyen Naif, "8 aylık hamile kadını bile dövdüler. Çocuklarımızın biberonlarını aldılar. 'Seni Avrupa'ya götüreceğiz' diye bizi ışıksız, karanlık yere bıraktılar" dedi.



'SON KRİZ UYARI NİTELİĞİNDEDİR'

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Dışişleri Bakanı Dominic Raab ile düzenlediği toplantıda Türkiye'nin göçmenlere engel olmama kararı sonrası sınır kapılarında yaşanan hareketlilikle ilgili konuştu. Türkiye'nin yeni bir göç akınını kaldıramayacağını birçok kez dile getirdiğini hatırlatan Çavuşoğlu, "Dayanışma talep ettik. Ama uluslararası toplum bu çağrılarımızı duymazdan geldi. Bu son kriz başta Avrupa Birliği olmak üzere uluslararası topluma uyarı niteliğindedir" ifadelerini kullandı.