Son dakika: Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron'la görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Macron ile telefonda görüştü.

İdlib diplomasisine devam eden Başkan Erdoğan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile görüştü. Başkan Erdoğan ve Macron arasındaki görüşmede İdlib'deki son durum ele alındı.

Başkan Erdoğan ve Macron arasındaki görüşmenin bir diğer maddesi ise mülteci krizi konusu oldu. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede İdlib ve mülteciler meselesi ele alındı.