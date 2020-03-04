Son dakika: CHP'li Özkoç'a AK Parti'den sert tepki

Son dakika... Başkan Erdoğan'a hakaretler savuran CHP'li Engin Özkoç, Meclis'i karıştırdı. Özkoç'un skandal hakaretlerinden dolayı milletvekilleri Meclis'te kavga etti. Yaşanan skandal olay sonrası AK Parti'den Özkoç'a çok sert tepki geldi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan resen soruşturma başlattı. AK Parti Genel Başkan Vekili Numan Kurtulmuş, skandal hakkında A Haber canlı yayınına bağlanarak açıklamalarda bulundu.

SEVİYESİZLİK

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, "Cumhuriyet Halk Partisi'nin grup başkanvekili bütün edep sınırlarını zorlamıştır. Türkiye'nin bu kadar önemli bir varoluş meselesinin konuşulduğu oturumda böylesine provokatif böylesine aşağılık, mahalle kavgasında bile söylenmeyecek sözleri Cumhurbaşkanımız hakkında söylemesi ciddi bir seviyesizliktir" ifadelerini kullandı. Kurtulmuş, "Cumhuriyet'in kurucusu olduğunu söyleyen bir partinin bu tarz cümleler kurması skandaldır" dedi.

BUNUN HESABI VERİLECEK!

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ise, "Uzunca bir süreden beri CHP Engin Özkoç üzerinden bu provokasyonu sistematik olarak yapıyordu. Bu provokasyon yaklaşık bir 10 gündür yürütülüyor. Özkoç'un daha önceki tweetlerini, konuşmalarını da göz önünde bulundurursak provokasyonun bilinçli olarak yürütüldüğü anlaşılıyor. Dünyaya bu görüntüleri veren CHP, bunun hesabını verecektir.

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MAYIN EŞEKLİĞİNİ YAPIYOR

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakareti sonrası TBMM'de sert bir açıklama yaptı. Akbaşoğlu, "CHP, Türkiye'yi uzun zamandır karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapıyor. Bu utanç CHP tarihine geçmiştir.CHP Grup Başkanvekili'ne karşı tüm yasal haklarımız mahfuzdur. Bunun hesabı sorulacaktır." dedi.

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ŞENTOP'TAN TEPKİ

TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, TBMM'deki kavga hakkında açıklamalarda bulundu. CHP'li Engin Özkoç'un Başkan Erdoğan'a küstah hakaretlerini değerlendiren Şentop, "Seviyesizce hakaretler, ifade özgürlüğü değildir" şeklinde konuştu.

Şentop, "Hakarete ihtiyaç duymadan eleştirilerinizi yapabilirsiniz, bunu yapan arkadaşlar da var. Ancak hem de TBMM'de Türkiye'nin seçilmiş Cumhurbaşkanı'na hakaret edemezsiniz." dedi.

TBMM Meclis Başkanı Mustafa Şentop, "Herkes aynı fikirde olmak zorunda değil, görüşlerini herkes ifade edebilir ama bunu hakaretlerle ortaya koymak parlamentoya da siyasetçilerimize de yakışmıyor. Milletimiz de bundan rahatsızdır." ifadelerini kullandı.

Şentop, "Devlet olarak çok hassas bir süreçten geçiyoruz. Herkes hassasiyet içinde hareket etmelidir. Engin Özkoç'un ifadelerini kınıyorum. Herkes sorumluluğunun bilincinde olmalı." şeklinde konuştu.

CHP’li Engin Özkoç’un Başkan Erdoğan’a hakaretleri TBMM’yi karıştırdı!