Bakan Soylu Yunanistan sınırına gidiyor

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa kapısına dayanan göçmenlerin sınırdaki geçişleriyle ilgili denetlemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gidiyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa kapısına dayanan göçmenlerin sınırdaki geçişleriyle ilgili denetlemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gidiyor... Ayrıntılar geliyor...