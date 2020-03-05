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Bakan Soylu Yunanistan sınırına gidiyor

Bakan Soylu Yunanistan sınırına gidiyor

05.03.2020, 09:04

Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa kapısına dayanan göçmenlerin sınırdaki geçişleriyle ilgili denetlemelerde bulunmak üzere 'ye gidiyor...

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa kapısına dayanan göçmenlerin sınırdaki geçişleriyle ilgili denetlemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gidiyor...

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