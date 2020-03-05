Son dakika haberine göre İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa kapısına dayanan göçmenlerin sınırdaki geçişleriyle ilgili denetlemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gidiyor...
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Avrupa kapısına dayanan göçmenlerin sınırdaki geçişleriyle ilgili denetlemelerde bulunmak üzere Edirne'ye gidiyor...
Ayrıntılar geliyor...
Bakan Soylu Yunanistan sınırına gidiyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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