Başkan Erdoğan, kritik İdlib görüşmesi için Rusya'ya gitti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TC-TUR" ile Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti. Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek. İki lider daha sonra heyetler arası görüşmeye başkanlık edecek.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, saat 10.35'te Esenboğa Havalimanı'ndan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara Valisi Vasip Şahin, Ankara Emniyet Müdürü Servet Yılmaz ve diğer ilgililer uğurladı.



Erdoğan ile Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal da Moskova'ya gitti.



Erdoğan, günübirlik ziyaretinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya gelecek.

GÜNDEM İDLİB

Başkan Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ana gündemi İdlib olan zirve için Kremlin Sarayı'nda bugün bir araya gelecek. Dünyanın gözünün çevrildiği buluşmada Erdoğan ve Putin, 17 Eylül 2018 ve 22 Ekim 2019'daki "Soçi Mutabakatları"nın ardından en kritik zirveyi gerçekleştirecek. Türkiye masaya "ateşkes" için oturacak ve rejimin durdurulması çağrısı yapacak.

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