  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı

05.03.2020, 11:38

Başkan , şehit Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer, şehit Armağan Akman ve şehit Uzman Onbaşı Ragıp Soylu Coşkun ile şehit Gümrük Muhafaza Memuru Özgür Kavastan'ın ailelerine telgraf göndererek başsağlığı dileklerini iletti.

Edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, İdlib'de rejim unsurları tarafından düzenlenen saldırılarda olan şehit düşen Tuncer, Akman ve Coşkun ile Ağrı Gürbulak Gümrük Müdürlüğü personelini taşıyan zırhlı araca atılan roket nedeniyle şehit olan Kavastan'ın ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziyede bulundu.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Başkan Erdoğan'dan şehit ailelerine taziye mesajı haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN