“Bay Kemal’in yeri Esed’in yanıdır”

AK Parti Grup Toplantısı’nda konuşan Başkan Erdoğan, “Şehitler tepesi boş kalacak” diyen CHP lideri Kılıçdaroğlu’na cevap verdi. “Kılıçdaroğlu ve ekibi ülkemizin birliğine saldırıyor” diyen Erdoğan, “Bay Kemal’in yeri ne vatandır ne millettir. Onun yeri Esed’in yanıdır” diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Grup Toplantısı'nda ülke gündemini değerlendirdi ve "Şehitler tepesi boş kalacak" diyen CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaoğlu'nu eleştirdi. Hiçbir şehidin tek damla kanının boşa gitmediğini ifade eden Başkan Erdoğan, "Bu tablonun anlamını kavrayabilmek için önce 'vatan, millet, gaza, şehadet nedir, şehit kimdir?' sorularının cevaplarını bilmek gerekiyor. Ben inanarak, atalarımızdan ilham alarak 'Şehitler tepesi boş kalmayacak' dedim, diyorum, diyeceğim" ifadelerini kullandı.

BEN SENİ Mİ ARAYACAĞIM?

"CHP Genel Başkanının hezeyanlarına cevap vermek ağırıma gidiyor" diyen Erdoğan, "Çıkmış kürsüye, 'O gece neredeydiniz?' diye soruyor. O gece bu ülkenin Cumhurbaşkanı sabaha kadar görevinin başındaydı; ertesi gün de Cumhuriyet tarihinin liderler düzeyindeki en yoğun telefon diplomasisini yürüterek görevine devam ediyordu. Benden telefon bekliyormuş. Eğer çok merak ediyorsan nasıl ki Sayın Bahçeli'yle, Meral Hanım'la, Sayın Karamollaoğlu'yla bunu görüştük, sen de arardın sana da gerekli bilgiyi verirdik. Cumhurbaşkanlığı makamı seni arayacak, sana bilgi verecek. Bu bir defa bu işin protokol anlayışına sığmaz. Bir de ben kalkıp seni mi arayacağım? Sen niye aramıyorsun?" diye konuştu.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, "Kılıçdaroğlu ve ekibi ülkemizin birliğine, bütünlüğüne, kardeşliğine saldırıyı kasıtlı yapıyorlar" dedi.

ÜLKE BİRLİĞİNE SALDIRIYOR

Konuşmasında Atatürk'ün 'Düşmanlarımız bizi içten yıkmaya çalışıyor. Bu amacı gerçekleştirmek için içimize kadar sokulabilen bozguncu mikropların ajanlarının varlığını iddia etmek yerindedir' sözlerini hatırlatan Erdoğan, "Evet, bugün de Kılıçdaroğlu ve ekibi, ülkemizin iç cephesine yani birliğine saldırıyor. Bay Kemal'in yeri ne vatandır ne millettir. Onun yeri Esed'in yanıdır. Bize onu tavsiye ediyor ya. Buyur sen git. Zaten yanında da bay monşerler var. Onlarla beraber güzel bir yolculuğu gerçekleştirirsin. Türkiye'nin bu tarihi mücadelesini sürekli fitneyle, yalanla, iftirayla lekelemeye çalışan kim olursa olsun, haysiyetsizdir, onursuzdur, şerefsizdir, alçaktır, haindir. Sürekli kendini bu ülkenin Cumhurbaşkanı, kurumları, komuta kademesi yerine koyarak ahkamlar kesiyor. Kılıçdaroğlu eğer bu ülkenin yönetiminde sorumluluk almak istiyorsa, bu iş öyle sütre gerisinden saldırarak, birilerini öne sürüp arkadan kıs kıs gülerek olmaz. 2023'te Cumhurbaşkanlığı seçimi var. Yüreğin yetiyorsa çıkarsın meydana 'Ben ülkeyi yönetmeye talibim' dersin" açıklamasını yaptı.



"SURİYE'YE SIĞINAN YUNANLILARDAN BİRİ BELKİ MİÇOTAKİS'İN DEDESİDİR"

27 Şubat'ta İdlib'de yaşanan kalleş saldırının ardından Avrupa'ya gitmek isteyen mültecilere sınırları açma kararı aldıklarını hatırlatan Başkan Erdoğan, "Bu kararımız uluslararası hukuka uygundur. Bu konuda en insanlık dışı görüntüleri Yunanistan sergiliyor" dedi. 11 Ocak 1942 tarihli 'Huna el Kudüs' isimli gazetede Suriye'ye sığınan Yunanlılara yardımı gösteren fotoğrafı göst-ren Başkan Erdoğan, "Bu fotoğrafta, yemek ve kıyafet dağıtılan Yunanlı erkek ve kız çocuklardan birisi belki Miçotakis'in büyükbabası veya büyükannesidir. AB kalkıyor '350-350 milyon Avro olmak üzere para yardımı, bunun yanında bot, silah, asker göndermeye hazırız' diyor. Peki 10 yıldır 4 milyon mülteciyi topraklarında barındıran Türkiye'ye böyle bir destek verdiniz mi? İkircikli davranıyorlar. Bunların tek yüzü yok, maalesef birkaç yüzü var" dedi.