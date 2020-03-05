Benim adayı destekle Yalçın!

Cumartesi günü yapılan İzmir Kent Konseyi seçimlerinin ayrıntılarına Yeni Asır ulaştı. 3. tur öncesi Tunç Soyer ve Abdül Batur’un, elenen Yalçın Kocabıyık’ı arayarak kendi adayları için destek istediği öğrenildi.

Yeni Asır geçtiğimiz günlerde yapılan İzmir Kent Konseyi seçimlerinin perde arkasında yaşanan ilginç ayrıntılara ulaştı. 3 turlu yapılan seçimde son tura CHP Genel Başkan Yardımcısı Tuncay Özkan'ın ekibinin desteklediği Hamit Mumcu ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in desteklediği Seniye Nazik Işık kaldı. Işık, 2. turda 125 oy alırken, Mumcu da 90 oy aldı. Seçimin iddialı isimlerinden biri olan İzmir Konfederasyonu Başkanı Yalçın Kocabıyık ise, 2. turda 80 oy alarak elendi.

TELEFON TRAFİĞİ

Kültürpark İsmet İnönü Sanat Merkezi'ndeki seçimin 3. turu öncesinde ise, müthiş bir telefon trafiği ve ikna mesaisi başladı. 3. tur önesinde Tuncay Özkan'ın İzmir ekibinden CHP Konak İlçe Başkanı Çağrı Gruşçu, Konak Belediye eski Başkanı Ahmet Sarışın ve Yalçın Kocabıyık, seçim yapılan salonun üst katına çıktı. Bu sırada CHP İl Kongresi'nde Tuncay Özkan'la birlikte Tunç Soyer'in istemediği mevcut İl Başkanı Deniz Yücel'e destek veren Konak Belediye Başkanı CHP'li Abdül Batur devreye girdi.

ABDÜL BATUR ARADI

Batur, Kocabıyık'ı arayarak, 3. turda aldığı 80 oyu veren delegeleri kendi adayları Hamit Mumcu'ya yönlendirmesini talep etti. Batur ve Kocabıyık bir süre görüştü. Batur'un Kocabıyık'a "Yalçın, 3. turda Hamit Mumcu'ya desteğini açıkla. Senin oyların bize gelirse seçimi kazanırız" dediği ifade edildi.

SOYER DE DEVREYE GİRDİ

Bu görüşmenin ardından devreye İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer girdi. Kocabıyık'ın yanında bulunan Hüsnü Oral, Soyer'i aradı ve telefonu Kocabıyık'a verdi. Alınan bilgiye göre Soyer, Batur'un aksine Kocabıyık'tan Seniye Nazik Işık'a destek vermesini istedi. Üçüncü turda İzmir Kent Konseyi'nin yeni başkanı Tunç Soyer'in desteklediği Seniye Nazik Işık oldu.

Erhan GÜLENÇ