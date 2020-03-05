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kavgasında amca yeğene kurşun

Borç kavgasında amca yeğene kurşun
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Yusuf Abaz ve yeğeni Fikret Abaz aralarında borç-alacak meselesi olduğu ileri sürülen eski ortakları F.B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis olayın ardından kaçan F.B'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Abaz ve Fikret Abaz, Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.

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