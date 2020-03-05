Borç kavgasında amca yeğene kurşun

Ankara'nın Sincan ilçesinde, Yusuf Abaz ve yeğeni Fikret Abaz aralarında borç-alacak meselesi olduğu ileri sürülen eski ortakları F.B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis olayın ardından kaçan F.B'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Abaz ve Fikret Abaz, Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.