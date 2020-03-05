Ankara'nın Sincan ilçesinde, Yusuf Abaz ve yeğeni Fikret Abaz aralarında borç-alacak meselesi olduğu ileri sürülen eski ortakları F.B. tarafından tabancayla vurularak öldürüldü. Polis olayın ardından kaçan F.B'yi yakalayarak gözaltına aldı. Yusuf Abaz ve Fikret Abaz, Çimşit Mezarlığı'nda toprağa verildi.
Borç kavgasında amca yeğene kurşun haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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