FETÖ ve PKK’lıların mülteci taktiği tutmadı

Türkiye'dekİ PKK'lı teröristler ve FETÖ'cüler, Edirne sınırında mültecilerin içinde bulunduğu durumu da kendi lehlerine çevirmeye çalıştı. Alınan bilgiye göre, FETÖ üyeliği suçlamasıyla hakkında arama kararı bulunan eski yüzbaşı Ünal B, 1 Mart'ta Edirne'de yakalandı. Havacı yüzbaşı Ünal B'nin FETÖ üyelerinin örgütsel bağlantı kurmak için kullandığı iddia edilen operasyonel hat ve ankesör araması bulunduğu, itirafçı olan bir mahrem imamın Ünal B'yi fotoğraflarından teşhis ettiği öğrenildi. Meriç ilçesine bağlı Doyran köyü ve Karaağaç Mahallesi'nde de göçmenlerin arasına karışarak Yunanistan'a geçiş yapmak isteyen FETÖ ve PKK şüphelisi toplam 9 kişi yakalanarak gözaltına alındı.