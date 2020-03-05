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biber gazı sıkan ahlaktan bahsedemez’

‘Göçmene biber gazı sıkan ahlaktan bahsedemez’
Giriş Tarihi: 5.3.2020

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Twitter hesabından İngilizce yaptığı paylaşımda, Yunanistan'ın mültecilere korkunç davrandığını belirtti. "AB Suriye'de yaşanan insani felaketi görmezden geldi" diyen Altun, "AB, Avrupa'nın mülteci 'istilasına' uğramasını önlemek için belli ki yeni cephe gözüyle baktığı Yunanistan'a yardım etmeye çalışıyor. Yunanistan suçu Türkiye'ye atıyor. Bu yıllardır alıştığımız türde bir çifte standart ve ikiyüzlülüktür. Geçici koruma statüsünü askıya alan ve göçmenlere biber gazı sıkan bir ülke, ahlaktan bahsedemez" ifadelerini kullandı.

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