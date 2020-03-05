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Han’dan ’ye övgü ve teşekkür

Han’dan Türkiye’ye övgü ve teşekkür
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Pakistan Başbakanlığı hesabından yapılan açıklamaya göre, Başbakan İmran Han, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile telefonda görüşerek Türkiye'ye olan desteğini yineledi. Türkiye'nin bölgedeki meşru güvenlik ve insani kaygıları için desteğini yineleyen Han, milyonlarca Suriyeliye ev sahipliği yapmak da dahil olmak üzere, Türkiye'nin yaptığı insani yardıma övgüde bulundu. Pakistan'ın Türkiye'nin terörle mücadelede gösterdiği çabaları tamamen desteklediğini vurgulayan Han, Cammu Keşmir konusundaki desteğinden ötürü de Erdoğan'a teşekkür etti.

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