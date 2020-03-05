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'tan anlamlı paylaşım

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan anlamlı paylaşım

05.03.2020, 13:55 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020,13:57

, hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Birileri askerinin moralini bozmak, mücadelesini gölgelemek için devreye girse de biz; milletimizin huzuru, terör kaynaklarının kurutulması ve mazlumların umudunun sönmemesi için şanlı tarihimizin her döneminde olduğu gibi haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan anlamlı paylaşım

Balan Albayrak, "Birileri kahraman Türk askerinin moralini bozmak, mücadelesini gölgelemek için devreye girse de biz; milletimizin huzuru, terör kaynaklarının kurutulması ve mazlumların umudunun sönmemesi için şanlı tarihimizin her döneminde olduğu gibi haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi

İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;

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