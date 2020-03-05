Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu. Bakan Albayrak, "Birileri kahraman Türk askerinin moralini bozmak, mücadelesini gölgelemek için devreye girse de biz; milletimizin huzuru, terör kaynaklarının kurutulması ve mazlumların umudunun sönmemesi için şanlı tarihimizin her döneminde olduğu gibi haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulundu.Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan anlamlı paylaşım
Balan Albayrak, "Birileri kahraman Türk askerinin moralini bozmak, mücadelesini gölgelemek için devreye girse de biz; milletimizin huzuru, terör kaynaklarının kurutulması ve mazlumların umudunun sönmemesi için şanlı tarihimizin her döneminde olduğu gibi haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz" dedi
İşte Bakan Albayrak'ın o paylaşımı;
Birileri kahraman Türk askerinin moralini bozmak, mücadelesini gölgelemek için devreye girse de biz; milletimizin huzuru, terör kaynaklarının kurutulması ve mazlumların umudunun sönmemesi için şanlı tarihimizin her döneminde olduğu gibi haklı mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz. pic.twitter.com/GPdPzxugVI— Berat Albayrak (@BeratAlbayrak) March 5, 2020
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