Hisar, Hawk ve Rapier savunacak

Korgenaral Dr. Erdoğan Karakuş, yerli ve milli hava savunma sistemi Hisar'ın İdlib'de konuşlandırılması ile savunma kalkanımızın TSK'nın üs ve toplanma bölgeleri ile konvoylarına saldırıları engelleyeceğini söyledi.

TSK'nın savunma stratejisinin detaylarını Yeni Asır'a anlatan Karakuş, "Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kapalı hava sahasında nasıl operasyon yaptığı sorusuna merakla yanıt bekleniyorsa, savunma sistemimiz de merak ediliyor" dedi. Patriot ve S-400 tartışmaları sürerken yerli ve milli hava savunma sistemi HİSAR'ın Bahar Kalkanı Harekat Bölgesi'ne konuşlandırılacağını söyleyen Karakuş, "Hisar'ın yanı sıra bölgemizde Korkut alçak irtifa hava savunma sistemi de sahada görevde.

Hisar A savunma sisteminin yanı sıra, bölgeyi Hawk füze rampaları ile Rapier radarı da koruyor.

HİSAR A'nın 15 kilometre azami menzil ve 30 ila 5 bin metre azami irtifa görevleri için geliştirildiğini biliyoruz. Yani helikopter, İHA, seyir füzeleri ile havadan karaya mühimmatları vurabilecektir. Hatay sınırında bulunan MIM- 23 I-HAWK füze rampaları da yönünü Suriye'ye çevirdi" dedi. Bu orta menzil hava savunma sistemlerinin yanı sıra Rapier savunma radarımızın da bölgede olduğunu ve üçlü savunma radar sistemiyle burayı koruma altına aldığımızı belirten Karakuş, "Bu üçlü sistemle önemli savunma başarısına imza atıyoruz" dedi.

FATİH ŞENDİL