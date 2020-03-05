İçişleri Bakanlığı: İsveç uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

Son dakika haberi... İçişleri Bakanlığı, Yabancı Terörist Savaşçıların (YTS) ülkelerine iadeleri kapsamında, İsveç uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.
Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı.
Bu kapsamda, bugün İsveç uyruklu bir kişinin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.
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