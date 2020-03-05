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: uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

İçişleri Bakanlığı: İsveç uyruklu terörist savaşçı sınır dışı edildi

05.03.2020, 15:44

Son dakika haberi... , Yabancı Terörist Savaşçıların () ülkelerine iadeleri kapsamında, uyruklu 1 YTS'nin ülkesine sınır dışı edildiğini açıkladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yabancı terörist savaşçıların ülkelerine iadelerinin sürdüğü hatırlatıldı.

Bu kapsamda, bugün İsveç uyruklu bir kişinin ülkesine sınır dışı edildiği belirtildi.

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