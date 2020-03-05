İdlib’deki hastaneye tek yardım Türkiye’den

Suriye'de rejim karşıtı güçlerin son kalesi olarak bilinen İdlib kenti, Rusya destekli Esad rejimi tarafından havadan ve karadan hedef alınıyor. Ateş altında kalan Suriyelilerin Türkiye sınırına göçü devam ederken, geride kalanlar bombaların altında zorlu bir yaşam mücadelesi veriyor. İdlib'in tek yenidoğan ve çocuk hastanesinde de yetersiz beslenme ve korku nedeniyle birçok kadının erken doğumla dünyaya getirdiği prematüre bebekler, yaşam savaşı veriyor. 12'si yoğun bakımda, 17 bebeğin tedavilerinin devam ettiği hastanenin tek dayanağı ise Türkiye. Çünkü Türkiye'den başka buraya tıbbi cihaz ve ilaç yardımı yapan yok.