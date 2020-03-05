İdlib’den acı haber 2 şehit, 6 yaralı

Suriye'nin İdlib kentinde, rejim unsurlarının hava saldırısı sonucu Piyade Uzman Çavuş Kadir Tuncer şehit olurken, 6 askerin de yaralandığı açıklandı. Uzman Çavuş Kadir Tuncer'in cenazesi, memleketi Trabzon'da toprağa verildi. Sarıkamış 9. Komando Tugay Komutanlığı'nda görevli şehidin Bahçecik Mahallesi'ndeki gasilhaneden alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, binlerce vatandaşın katılımıyla ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından göz yaşları arasında toprağa verildi.

ATEŞİ DENİZLİ'YE DÜŞTÜ

Öte yandan, İdlib'de yürütülen Bahar Kalkanı Harekatı'nda yaralı olarak kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden 23 yaşındaki Denizlili Uzman Onbaşı Armağan Akman'ın da baba evine acılı haber ulaştı. Şehit haberinin verildiği evin bulunduğu apartmanda İdlib'de görevli bir başka askerin daha olması hareketli dakikaların yaşanmasına neden oldu. Yaralanan 6 askerin tedavisi ise sürüyor.