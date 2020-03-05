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'den acı haber: Bir asker şehit oldu

İdlib'den acı haber: Bir asker şehit oldu

05.03.2020, 16:08 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020,16:28

Son dakika haberi... Valiliği, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada bir askerimizin şehit olduğunu açıkladı. Valilikten yapılan açıklamada, " Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur." ifadelerine yer verildi.

Gaziantep Valiliği sosyal medya üzerinden bir askerimizin İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan bir saldırı sonucu 1 askerimizin şehit olduğunu duyurdu.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi Harekatı kapsamında yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur.

Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz." ifadelerine yer verildi.




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