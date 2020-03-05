İstanbul'da koronavirüs iddiasına Bakan Koca'dan açıklama!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur'da koronavirüs (kovid-19) tanısı konan Fransız yolcunun bulunduğu uçağın yolcusuz döndüğünü, mürettebatın 14 gün gözetim altında olacağını bildirdi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Singapur'da koronavirüs tanısı konan yolcunun Fransa vatandaşı olduğunu açıkladı. Bakan Koca sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "Singapur'da Koronavirüs tanısı konan yolcu, Fransız vatandaşıdır. Londra'dan Singapur'a giden transit bir yolcudur. Uçağımız yolcusuz olarak dönüş yapmıştır. Mürettebat, tedbiren 14 gün gözetim altında tutulacaktır" dedi.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, daha sonra canlı yayına çıkarak açıklamalarda bulundu. Bakan Koca'nın açıklamaları şöyle:

TÜRKİYE'YE BULAŞMADI

Tedbirlerimizi erkenden aldık, tehdit dış kaynaklı. Çin'de kaynak bulan bu virüs Türkiye'ye bulaşmadı. Devreye aldığımız etkili önlemlerle bugüne kadar hastalığı ülkemizden uzak tutmayı başardık. Avrupa'da her geçen gün ağırdan alınan tedbirler giderek bizi, ülkemizi risk altına sokmakta. Virüs yaşlılar için daha da risk oluşturuyor.

YURT DIŞI UYARISI

Bulaşıcılığı önlemek için vatandaşımız bu dönem yurt dışına mümkün mertebe çıkmasın, gidenler evde 14 gün kendisini izole etsin.