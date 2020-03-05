Komşuda ilk ölüm

Irak'ın Süleymaniye vilayetinde, korona virüsü nedeniyle ilk ölüm kaydedildi. Süleymaniye'de ikinci bir duyuruya kadar vakit namazlarının camilerde cemaatle kılınmayacağı duyuruldu.

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İslam Alimleri Birliği Süleymaniye Ofisi'nden yapılan yazılı açıklamada, durumun ciddi olduğu ve virüsün hızlı bir şekilde yayılma tehlikesi bulunduğu ifade edildi.

POLONYA'YA DA SIÇRADI

Polonya Sağlık Bakanı Lukasz Szumowski dün sabah düzenlediği basın toplantısında ülkede ilk korona virüsü vakasının tespit edildiğini duyurdu. Hastanın mahremiyet hakkı gereği yaşı, cinsiyetine ilişkin bilgi vermeyen Bakan Szumowski, virüs tespit edilen kişinin Polonya'ya Almanya'dan geldiğini söyledi. Hastanın Polonya'nın batısında Almanya sınırına yakın Zielona Gora kentindeki üniversite hastanesinde tedavi altına alındığını belirten Lukasz Szumowski, yüksek risk grubu içerisinde yer almayan hastanın durumunun iyi olduğunu ifade etti.



İRAN'DA BİLANÇO ARTIYOR: 92 ÖLÜ

İran Sağlık Bakanlığı İletişim ve Halkla İlişkiler Birimi Başkanı Kiyanuş Cihanpur, ülkede hızla yayılan korona nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 92'ye yükseldiğini açıkladı. Vaka sayısının ise 2 bin 922 olduğunu söyleyen Cihanpur, "Son 24 saatte yapılan testlerde 586 kişinin virüs testleri pozitif çıktı" dedi.



UMREDEN DÖNEN KADIN 'GÖZLEM'DE

Sakarya'dA umreden dönen F.B. isimli kadın, öksürük şikayetiyle geldiği hastanede gözlem altına alındı. Hastalara ve hastane çalışanlarına maske dağıtılırken, F.B. Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. İzolasyonlu odada müşahade altına alınan hastanın tedavisinin sürdüğü belirtildi.





TUVALET KAĞITLARININ RAFLARINI BOŞALTTILAR

Avustralya'da korona virüsü salgını nedeniyle marketlere akın eden halk, tuvalet kağıdı raflarını boşalttı. Salgına karşı önlemde tuvalet kağıdı bir ihtiyaç olarak görülmezken uzmanlar, bunun sürü psikolojisinden kaynaklandığını belirtiliyor.



HİNDİSTAN'DA İTALYAN TURİSTLERE KARANTİNA

Çin'den yayılan korona virüsü dünya genelinde endişe ve paniğe neden olmaya devam ediyor. Korona virüsünü vakaları her geçen gün artarken, 17 İtalyan vatandaşına yapılan virüs testinin pozitif çıkmasının ardından bir grup turist Hindistan'da karantina altına alındı. Geçen ay ülkeye gelen 23 turistten 2'sinde virüs testinin pozitif çıkmasının ardından 21 kişi de Yeni Delhi'deki özel bir tesiste karantina altına alındı. İsmini açıklamayan Hindistanlı bir yetkili, "21 turistten 15'ine yapılan korona testi pozitif çıktı" dedi.