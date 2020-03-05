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: 184 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

MSB: 184 rejim unsuru etkisiz hale getirildi

05.03.2020, 09:55 Güncelleme Tarihi: 05.03.2020,10:23

(), "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Son dakika haberi... 27 Şubat'ta Suriye'nin İdlib bölgesine gerçekleştirilen Bahar Kalkanı Harekatı başarıyla devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), "Bahar Kalkanı Harekâtı gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürülmüş, son 24 saat içerisinde; 4 tank, 5 top/ÇNRA, 3 tanksavar silahı, 8 askeri araç, 2 doçka yüklü pikap, 2 zırhlı muharebe aracı imha edilmiş, 184 Rejim askeri de etkisiz hale getirilmiştir." açıklamasında bulundu.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, harekatın gece boyunca karadan ve havadan başarıyla sürdürüldüğü belirtildi.

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