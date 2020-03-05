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'da su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

Muğla'da su alan teknedeki 3 kişi kurtarıldı

05.03.2020, 13:09

Gelen son dakika haberine göre 'nın ilçesinde, tekneleri su alan 3 kişi, ekiplerince kurtarıldı. Teknenin hareket ettikten bir süre sonra batmaya başladığı öğrenildi.

Muğla'da Kadırga Burnu'nda, tekneleri su alan E.K. (30), B.A. (37) ve E.L'nin (20) yardım talebinde bulunması üzerine Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, kısa sürede bölgeye gitti.

Yarısına kadar su alan 18 metrelik "Erbey" isimli özel fiber teknedeki 3 kişi kurtarılarak, bota alındı.

Fethiye'den İstanbul'a gitmek üzere yola çıkan teknenin fırtınadan dolayı Marmaris Limanı'na sığındığı, hareket ettikten bir süre sonra batmaya başladığı öğrenildi.

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