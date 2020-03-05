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Nargilede virüs uyarısı

Nargilede virüs uyarısı
Giriş Tarihi: 5.3.2020

Tüm dünyayı etkisi altına alan Türkiye'nin de sınırlarına kadar dayanan korona virüse karşı tedbirler alınmaya devam edilirken, uzmanlardan da özellikle nargile konusunda uyarı geldi. Nargile bir yandan kanser riskini artırarak ölümle sonuçlanan hastalıklara davetiye çıkarırken, bir yandan da kullanım şekli dolayısıyla olası bir korona virüsü salgınına zemin hazırlamaya aday işletmelere dönüştü.
Nargilede ağızlık denilen sipsi her müşteri için değiştirilse de marpuç sabit kalıyor ve her vatandaş buradan dumanı içine çekiyor. Bu da öksürme ve hapşırmanın havaya saçılması ile bulaşan korona virüsünün marpuçtan bulaşmasına davetiye çıkarıyor.

BARIŞ ŞİMŞEK

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