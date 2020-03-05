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Başkanlığı paylaştı! İşte rejimin 'ini vuran Türk füzesi

Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte rejimin Pantsir S1'ini vuran Türk füzesi

05.03.2020, 18:43

'de ile Esad rejimine nefes aldırmayan , bölgede operasyonu başarılı bir şekilde icra ediyor. Geçtiğimiz günlerde rejimin hava savunma sistemini vuran dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Başkanlığı sosyal medyadan Pantsir S1' vuran mili füzeyi paylaştı.

İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen alçak saldırı sonrası başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında 3 bin 300'den fazla Esed rejimi askeri öldürüldü. Bunun yanında rejime ait Rus yapımı hava savunma sistemleri de Türk SİHA'ları tarafından imha edildi. Türk SİHA'larının bu başarısı dünya basınında geniş yankı buldu.

Normal şartlarda SİHA'lar tarafından vurulmasına alışık olunmayan hava savunma sistemlerini yok eden Türk SİHA'ları tanklardan zırhlı araçlara, çok namlulu roket atarlardan mühimmat depolarına kadar çok sayıda önemli hedefi de tam isabetle vuruyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte rejimin Pantsir S1'ini vuran Türk füzesi

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