İdlib'de Bahar Kalkanı Harekatı ile Esad rejimine nefes aldırmayan TSK, bölgede operasyonu başarılı bir şekilde icra ediyor. Geçtiğimiz günlerde rejimin Pantsir S1 hava savunma sistemini vuran SİHA dünya gündemine bomba gibi düşmüştü. Savunma Sanayii Başkanlığı sosyal medyadan Pantsir S1' vuran mili füzeyi paylaştı.

İdlib'de Türk askerlerine düzenlenen alçak saldırı sonrası başlatılan Bahar Kalkanı Harekatı kapsamında 3 bin 300'den fazla Esed rejimi askeri öldürüldü. Bunun yanında rejime ait Rus yapımı hava savunma sistemleri de Türk SİHA'ları tarafından imha edildi. Türk SİHA'larının bu başarısı dünya basınında geniş yankı buldu.

Normal şartlarda SİHA'lar tarafından vurulmasına alışık olunmayan hava savunma sistemlerini yok eden Türk SİHA'ları tanklardan zırhlı araçlara, çok namlulu roket atarlardan mühimmat depolarına kadar çok sayıda önemli hedefi de tam isabetle vuruyor.

Savunma Sanayii Başkanlığı paylaştı! İşte rejimin Pantsir S1'ini vuran Türk füzesi