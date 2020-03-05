Son dakika: CHP'li Engin Özkoç'a Başkan Erdoğan’a hakaretten 1 milyon TL'lik dava!

Son dakika haberine göre; CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a manevi tazminat davası açıldı. 1 milyon TL'lik tazminat davası açılan Özkoç, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a ağır hakaretler etmişti. Cumhurbaşkanı Avukatı Hüseyin Aydın A Haber canlı yayınında tazminat davası açılacağını duyurmuştu. Özkoç hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlatmıştı.

Son dakika haberleri... CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, dün Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı çirkin sözlerle hedef aldı. TBMM'de Başkan Erdoğan'a yanıt vermek için partisi adına basın toplantısı düzenleyen Özkoç'un ağır hakaretleri büyük tepki topladı. Yaşananlar tartışılırken başlayan TBMM oturumunda vekiller arasında ufak sürtüşmeler yaşanırken, Özkoç'un kürsüye çıkmasıyla ortalık karıştı. AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan'ın elini kaldırarak kürsüye doğru ilerlemesi ile CHP ve AK Parti milletvekilleri de kürsüye hareket etti. Yumruklaşmaların yaşandığı oturuma ara verilirken, kavga güçlükle ayrıldı. Özkoç'un küfre varan sözleri sonrası Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı harekete geçti. Özkoç hakkında soruşturma başlatıldı. Özkoç'un çirkin sözlerine kamuoyundan ve siyasilerden tepki yağdı. İşte son dakika haberinin ayrıntıları...

TBMM'de CHP provokasyonu! Yumruklu kavga çıktı! İşte o anlar...

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un hakaretlerinin ardından A Haber canlı yayınına bağlanan Cumhurbaşkanı Avukatı Hüseyin Aydın sert tepki gösterdi. Aydın, Özkoç'a dava açacaklarını belirtmişti. Bugün sabah 09.00 itibarıyla CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında 1 milyon TL'lik tazminat davası açıldı.

ANKARA CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı skandal ifadeler kullanan Engin Özkoç için dün akşam harekete geçti. CHP Grup Başkanvekili hakkında resen soruşturma başlatıldı.

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'tan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a tepki çeken sözler

ADALET BAKANI GÜL: FEZLEKESİ DERHAL MECLİS'E GELECEK

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un çirkin sözlerine sert sözlerle yüklendi. Özkoç'un hakaretlerinin karşılığı olacağını ifade eden Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclis'e göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ MİLLETVEKİLLERİNDEN ÇOK SERT AÇIKLAMALAR

Türkiye'yi en kritik dönemde karıştıran CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'a AK Partili milletvekillerinin tepkisi dinmedi. Sosyal medyadan ve canlı yayınlara katılarak açıklamalarda bulunan AK Partili vekiller Engin Özkoç'un hakaretlerinin karşılığı olması gerektiğini ifade etti. İşte o açıklamalar...

Engin Özkoç, Erdoğan'a hakaret etti ! TBMM’de yumruklu kavga çıktı!

"MAYIN EŞEKLİĞİ YAPIYOR"

CHP'li Özkoç'un açıklamalarını iade ettiklerini söyleyen AK Parti Grup Başkanvekili Akbaşoğlu, "CHP, Türkiye'yi uzun zamandır karıştırmak isteyenlerin mayın eşekliğini yapıyor. Bu utanç CHP tarihine geçmiştir.CHP Grup Başkanvekili'ne karşı tüm yasal haklarımız mahfuzdur. Bunun hesabı sorulacaktır." dedi.

"ESAD'IN EKMEĞİNE YAĞ SÜRÜYOR"

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, A Haber canlı yayınında, CHP'li Özkoç'un sözlerine sert tepki gösterdi. Kurtulmuş, "Özkoç, bu kritik dönemde Esad'ın ekmeğine yağ sürüyor. Kritik zirve öncesi Cumhurbaşkanımızın elini güçlendirecek açıklama yapmaları gerekirken, hakaretler ederek süreci karmaşıklaştırıyorlar" dedi.

Kurtulmuş sosyal medya hesabından da bir paylaşım yaptı, ""Ülkemizin tam manasıyla varoluş mücadelesi verdiği bu günlerde seçilmiş Cumhurbaşkanımız ve Başkomutanımıza karşı hakaretler sarf eden CHP'nin Grup Başkanvekili eğer akli melekelerini yitirmemiş ise açık bir ihanet içerisindedir. Hukuk önünde hesabı sorulacaktır." ifadelerini kullandı.

CHP terbiyesizliği

İletişim Başkanlığı'ndan CHP Grup Başkanvekilinin yorumlarına ilişkin flaş açıklama!