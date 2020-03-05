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koronavirüs alarmı! ziyaretleri durduruldu

Suudi Arabistan koronavirüs alarmı! Kabe ziyaretleri durduruldu

05.03.2020, 19:07

, koronavirüs nedeniyle ziyaretlerini durdurdu! Suudi yetkililer tedbir için dezenfekte işlemlerinin yapıldığını belirterek çalışmaların ardından Kabe'nin yeniden açılacağını belirtti. Koronavirüs salgını sebebiyle Kabe'de alarma geçildi. İşte Kabe'nin son hali böyle görüntülendi.

'da korona virüs vaka sayısı 5'e yükseldi. Yeni tip korona virüsün (Kovid-19) artması nedeniyle Suudi yetkililer, durumun daha da kötüleşmemesi için hem yurt dışından hem de ülkede ikamet edenlerin umre ziyaretlerini geçici olarak durdurduğunu açıkladı.

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