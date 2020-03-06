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Başkan Erdoğan'dan 'a

Başkan Erdoğan'dan Engin Özkoç'a sert tepki

06.03.2020, 14:42

Başkan , ’daki kritik İdlib görüşmesinin ardından ’ye döndü. Uçakta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan, ’un kendisi hakkındaki küstah sözlerine gösterdi.

Başkan Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in İdlib zirvesinden ateşkes çıktı. Bu ateşkes ile Türkiye hem masada hem de sahada kazanmış oldu. Rusya dönüşü gazetecilerin sorularını yanıtlayan Başkan Erdoğan, CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un kendisi hakkındaki skandal sözlerine sert dille cevap verdi.

Erdoğan, "Ben Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanıyım. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına kalkıp da bu tür edepten, ahlaktan yoksun, böyle akla hayale gelmeyecek hakaretleri yapmaya ne yasalarımız ne örfümüz ne adetimiz müsaade eder. Tabi dün TBMM bugüne kadar yaşamadığı bir tabloyu yaşadı. Ülkemizde parlamentonun böyle tabloyu yaşamasını hiç istemezdik. Ama bu tabloyu yaşayan ve yaşatanlara önce o partinin başındaki şahsın gereken bedeli ödetmesi lazım. Onu da geçiyorum, dikkat edin bu şahıs her yönüyle her an her yerde maalesef birçok sakatlıklar yapıyor. Arifiye olayının perde arkasında da var. Kendisini şöhret yapabilmek veya bir karşılık bulabilmek için sırtına bir tişört giyiniyor. Yanına aldığı şöyle bir elli yüz kişiyle gidip devasa bir yatırımı karalamanın, lekelemenin neticesini toparlamak istiyor. Tabi bu CHP'nin sorunudur ve milletimiz de bunlara vakti saati geldiğinde gereğini yapacaktır. Biz de yargıda konuyla ilgili gereğini yapacağız ve yapıyoruz" dedi.

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