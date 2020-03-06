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Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı operasyonu

07.03.2020, 00:13

'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 5 milyon 240 bin litre ele geçirildi. Operasyonun, Cumhuriyet tarihinin en büyük akaryakıt kaçakçılığı olduğu açıklandı.

Mersin Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, ihbar üzerine Akdeniz ilçesinde bulunan bir akaryakıt depolama ve dolum tesisine baskın yaptı. KOM ekipleri tesiste yaptığı aramada 5 milyon 240 bin litre markersiz olduğu değerlendirilen gümrük kaçağı akaryakıt ele geçirdi. Ekipler dolum tesisinin satış yaptığı bayilere de denetim yaptı. Denetimlerde Şanlıurfa'da 7 bin litre, Gaziantep'te ise 12 bin litre markersiz akaryakıta el koyuldu.



Mersin emniyetinden yapılan açıklamada Cumhuriyet tarihinin tek seferde en büyük kaçak akaryakıt operasyonu olduğu açıklanırken, ele geçirilen kaçak akaryakıtların TÜBİTAK'ta yapılan analiz sonucunda da marker seviyesinin geçersiz çıktığı belirtildi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.

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