‘Engin Özkoç bizim kırmızı çizgimizi aştı’

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç'un önceki gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle Meclis'te AK Parti ve CHP milletvekilleri arasında kavga çıktı. Yaşanan arbedede görüntülerinde en çok konuşulan isimler arasında yer alan eski futbolcu ve AK Parti İzmir Milletvekili Alpay Özalan, o gergin anları Yeni Asır'a anlattı.

'TAHAMMÜLÜMÜZ YOK'

CHP'nin genel siyaseti sadece Erdoğan'ı yıpratmaya yönelik yaptığını söyleyen Özalan, "Bu kabul edilir bir uslüb değil. CHP'li Özkoç yaptığı o açıklamaları ile bizim kırmızı çizgimizi aştı. Milletvekili olmadan önce de, şimdi de aynı şeyi söylüyorum. Erdoğan'a dil uzatanın dilini keserim. Cumhurbaşkanımıza en ufak harakete tahammülümüz yok" diye konuştu. Orada kavga için değil milleti temsilen bulunduklarını da söyleyen Özalan, "Böyle kavgalar tabiki şık değil. Ancak sabrımızı taşırdılar. Kendini bilmez Özkoç ve onun gibilere her ortamda haddini bildireceğiz" dedi. Alpay Özalan'ın bu sözleri TBMM'ye yemin etmeye geldiği gün, "Cumhurbaşkanımıza hakaret eden olursa karşısına benim çıkacağımdan şüpheleri olmasın" sözlerini akıllara geldi.







Eski Milli futbolcu Özalan, "Sabrımızı taşırdılar. Kendini bilmez Özkoç gibilere haddini bildireceğiz" dedi.

ERDOĞAN'DAN 1 MİLYONLUK DAVA

Meclis'te önceki gün düzenlediği basın toplantısında Başkan Erdoğan'a yalan ve iftiralarla hakaret eden ardından da TBMM Genel Kurulu'nu karıştıran CHP Grup Başkan vekili Engin Özkoç yargıya hesap verecek. Erdoğan, kendisine ve Cumhurbaşkanlığı makamına hakaret eden Özkoç'a 1 milyon liralık manevi tazminat davası açtı, suç duyurusunda bulundu.

FATİH ŞENDİL