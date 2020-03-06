Fransa'da bir Türk vatandaşı koronavirüsten hayatını kaybetti

Soissons şehrinde yaşayan H.B. isimli Türk vatandaşı ölümcül koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirirken, ülkedeki ölü sayısı 9'a yükseldi.

Fransa'nın Soissons şehrinden son dakika acı bir haber geldi. H.B. isimli Türk vatandaşı koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti.

KORONAVİRÜSTEN ÖLEN İLK TÜRK

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve daha sonra adına Covid-19 denilen koronavirüs (corona virüsü), Antarktika hariç tüm kıtalara ve 80'den fazla ülkeye yayılan koronavirüs ile ilgili acı bir bilgi ortaya çıktı. Türkiye'de bugüne kadar herhangi bir koronavirüs vakası ya da bundan dolayı bir ölüm görülmedi. Koronavirüsten ölen ilk Türk ise Fransa'da yaşayan 66 yaşındaki H.B. olduğu açıklandı.

H.B.'nin corona virüsü sebebiyle hayatını kaybettiği yakınları tarafından teyit edildi.

EŞİ VE 3 OĞLU KARANTİNADA

Corona virüsünden hayatını kaybeden ilk Türk olan H.B.'nin cumartesi gününden bu yana solunum yetersizliği sebebiyle hastaneye kaldırıldığı ve 3 oğlu ile eşinin karantina altında olduğu gelen bilgiler arasında.