‘Göz göre göre bizi öldürmek istediler’

Muğla'nın Bodrum ilçesinde Ege Denizi'ne açıldıktan sonra 35-40 kişinin bulunduğu 6 metrelik botla Yunanistan'a geçmeye çalıştıkları sırada Yunan Sahil Güvenlik ekiplerinin saldırısına uğrayan Hasan Alahmad ve 10 yaşındaki Sedil Alahmad, yaşadıkları korku dolu anları Yeni Asır'a anlattı.

Yunanların acımızca saldırıp onları öldürmek istediğini söyleyen Hasan Alahmad, "Büyük botla bize dalga yaptılar. Göz göre göre öldürmek istediler. Ateş açtılar. Botu ters döndürmeye çalıştılar. Teknedeki motoru sopayla indirmek istediler. Kızım 'baba' diye beni kurtarmak isteyince ona da vurdular. Ona vurduklarını görünce kendimi çok kötü hissettim" dedi. 10 yaşındaki Sedil Alahmad ise yaşadığı panik ve korku dolu anları şöyle anlattı: "Yunan askerleri babama uzun bir sopayla vurdu. Ona vurmasınlar diye kucağına atlayıp bağırdım. Babam çocuklar ile kadınları alın tekneyi batırın dedi. Bırakın bizi dinlemeyi defolun diye bağırıp, botumuzu batırmaya çalıştılar. Botun motoru ve benzinini alıp bizi akıntıya ölüme terk ettiler. Çok korktum ama Allah'a şükür Türk Sahil Güvenlik ekipleri bizi kurtardı. Türkiye'de beni tedavi ettiler, yemek getirdiler, çocuklara da süt verdiler. Türkiye'ye bize sahip çıktığı için teşekkür ediyorum" diye konuştu.



Küçük Sedil ve ailesini ölümden Türk Sahil Güvenlik ekipleri kurtardı.

Fatih ŞENDİL