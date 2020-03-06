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''da koronavirüs var' iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı

'İstanbul'da koronavirüs var' iddialarıyla ilgili Sağlık Bakanı Koca açıklama yaptı

06.03.2020, 23:56

Sosyal medyada ''da koronavirüs var' iddialarıyla ilgili konuşan , hastanedeki teşhisin yeni tip(Kovid-19) virüsünün değil, eski tip virüs olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Yedikule Hastanesindeki tanının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) değil "Human Koronavirüs NL63" olduğunu bildirdi.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, İstanbul Yedikule Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesindeki hastaya yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulmadığını belirtti.

Hastanın tanısının Human Koronavirüs NL63 olduğunu vurgulayan Koca, "Human Koronavirüs NL63, virüs ailesinin çok eskiden beri iyi bilinen bir tipidir. Yol açtığı rahatsızlık basit bir soğuk algınlığıdır. Hastamıza acil şifalar diliyoruz. Mücadelemiz virüsün yeni tipiyle." ifadelerini kullandı.

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