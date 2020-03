Moskova’da İdlib için ateşkes kararı

Başkan Erdoğan, Rus lider Putin ile Moskova’da bir araya geldi. Tarihi zirveden İdlib için ateşkes kararı çıktı. İki lider ve heyetlerinin görüşmesi 6 saat sürdü. Erdoğan, “Türkiye, bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır” dedi.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dün İdlib'deki insani krizin son bulması için Rus lider Vladimir Putin ile Kremlin Sarayı'nda bir araya geldi. Moskova'dan İdlib için ateşkes kararı çıktı. İki lider ve heyetlerinin görüşmesi 6 saat sürdü. Kritik İdlib görüşmesinin ardından Başkan Erdoğan ve Vladimir Putin görüşmeye dair açıklamalarda bulundu. Başkan Erdoğan, "Benzer ve farklı görüşte olduğumuz konuları ele aldık. Türkiye tehditler karşısında eli kolu bağlı kalmaz. Gece yarısı 00.01 itibariyle ateşkes yürürlüğe girecek. Rejimin askerlerimizi hedef alan saldırganlığıyla yaşanan üzücü hadiseler sonrası İdlib'de yeni bir statünün oluşturulması kaçınılmazdır. Türkiye, bu süreçte rejimin yapabileceği her türlü saldırıya tüm gücüyle ve tüm sahada cevap verme hakkını saklı tutacaktır.

UZLAŞMA SAĞLANDI

Rejimin geçen Mayıs ayından itibaren yoğunlaşan saldırıları İdlib mutabakatı sükunetini bozmuştur. Bunu bozan ise saldırganlığıyla rejimdir. Rejimin doğrudan askerlerimi hedef alan saldırılarını Moskova'da konuştuk. Siyasi süreç ve Fırat'ın doğusu gibi çalışma ilişkimizi derinleştirerek sürdürmek istiyoruz. Rusya'nın, rejimin ilişkimizi zedeleme çalışmalarına göz yummayacağına eminim" diye konuştu. Rusya Devlet Başkanı Putin ise, "Kritik durumlarda her zaman elde edilen mutabakatlara dayanarak uzlaşabilmeyi başarabiliyorduk. Çözümler üretebiliyorduk. Bugün de öyle oldu" ifadelerini kullandı.





'HER İNSANIN ÖLÜMÜ FELAKETTİR'

Rus lider Vladimir Putin, görüşme öncesi İdlib'de şehit olan askerler için kamuoyu önünde ilk kez taziye dileğinde bulundu ve şöyle devam etti: Her insanın ölümü bir trajedidir. Hiçbir kimse Suriye askerleri de dahil olmak üzere orada Türk askerlerinin bulunduğunu bilmiyordu. Aynı gün Suriye ordusunun da ciddi kayıpları var. Bu olayların tekrarlanmaması, bu gibi olayların her ikimizin de çok büyük önem verdiğimiz Rus-Türk ilişkilerine zarar vermemesi için görüşmemize ihtiyaç var.