Mülteciye ölüm teröriste ayrıcalık

Türkiye-Yunanistan sınırında inceleme yapan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Yunanların mültecilere yönelik insanlık dışı muamelesine tepki gösterdi. Soylu, “Açıkça insan hakları ihlali yapıyorlar. Geçen yıl 7 bin FETÖ’cüyü seve seve aldılar. Şimdi göçmenlere ateş edip öldürüyorlar. Biz de tedbir aldık. Göçmenleri geri itmelerine karşı sınıra bni özel harekat polisi getireceğiz” dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye- Yunanistan sınırında yaptığı incelemelerin ardından bir haftadır devam eden göçmen geçişleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Göçmen geçişiyle ilgili bir engelleme olmadığını söyleyen Soylu, şöyle konuştu: "Türkiye 9 yıldır dünyanın sessiz kaldığı bir trajediye sessiz kalmadı. 18 Mart mutabakatının her maddesine sadık kaldık. Türkiye'de 4 milyon sığınmacı var. Avrupa bugüne kadar Türkiye'nin sırtını sıvazlamakla yetindi. Avrupa insani sınavı geçememiştir. 1978 model gaz fişeği sıktılar. Bu şımarıklığı Avrupa teşvikiyle yaptılar. Buradan şikayet ediyorum. 4 bin 900 insanı Türkiye'ye itmeye çalıştılar. En büyük ihlallerden biri bu. Bu insan hakları ihlaline kimse ses çıkarmıyor. Geçen sene 7 bin FETÖ'cüyü seve seve aldılar. Bu Avrupa'nın ortak kararıdır. Buna ses çıkarmayanlar bugün sığınma talep edenlere insanlık dışı davranıyor. Av tüfeğiyle insanlara saldırmak ne demek. Yunan makamları yalan üstüne yalan söylüyor. Biz geçmek isteyenleri engellemiyoruz. Bizim karakollarımıza gaz sıkıyorlar."

'BUNU SİNDİRMEK MÜMKÜN DEĞİL'

İnsanlığa kötü muameleye izin verilmeyeceğini söyleyen Soylu, "Gerekli tedbirleri alıyoruz. Bin özel harekat polisini sınıra getiriyoruz. Geri itmeleri engellemek amacıyla. Bütün STK'lara teşekkür ediyorum. Gelen insanları silahla, tüfekle karşılamıyoruz. Çünkü bu alçaklıktır. Şu anda 4 milyon sığınmacıya en yüksek seviyede hizmet etmeye çalışıyoruz. Gitmek isteyen gidiyor. Burada doğal bir akım var. İnsanlık hakkına uymayan, Cenevre sözleşmesine uymayan, İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'ne uymayan bu tavrı Avrupa görmezden gelmektedir. Bunu kabul etmek, içimize sindirmek mümkün değil" diye konuştu.





Bakan Süleyman Soylu, Türkiye- Yunanistan sınırında helikopterle havadan inceleme yaptı. Soylu'ya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal da eşlik etti.

SİZ KİMİN TARAFINDASINIZ?

Bakan Soylu, Tele1 televizyonu muhabirinin geçiş sayılarıyla ilgili bir sorusuna da tepki göstererek şunları söyledi: "Siz kimin tarafındasınız, hiç Türkiye'nin tarafında olduğunuz belli değil. Şu an siz Yunan tarafının yaptığı çarpıtmayı ifade ettiniz. Biz 127 bin insan yakaladık, burada geçen sene kaçarken. Şimdi yakalamıyoruz. Sınır bölüğümüz 6 kilometrelik arayla kimin geçtiğini sayıyor. Sadece biz değil Birleşmiş Milletler de biliyor."