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’dan 40 polisi, Edirne’ye gitti

Ordu’dan 40 Özel Harekat polisi, Edirne’ye gitti

06.03.2020, 11:49 Güncelleme Tarihi: 06.03.2020,11:49

Edirne ve başta olmak üzere, sınır hattındaki yoğunluğunda artış yaşanırken, ’da görevli 40 polisi, göçmen yoğunluğunun yaşandığı sınırında güvenliği sağlamak için Edirne’ye gitti.

Türkiye'nin çeşitli illerinden Avrupa ülkelerine gitmek için yola çıkan göçmenlerin Edirne'ye akını sürerken, Yunanistan sınırında bin Özel Harekat polisinin görevlendirileceği açıklandı.

Bu kapsamda Ordu Emniyet Müdürlüğü Özel Harekat Şube Müdürlüğü bünyesindeki 40 polis, bölgede görevlendirildi. Özel Harekat polisleri, Ordu Valiliği önünde bekleyen otobüse binerek, Edirne'ye doğru yola çıktı.

DHA

İçişleri Bakanı Soylu: Geri itmeleri engellemek için Meriç sınırına bin özel harekat polisi getireceğiz

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