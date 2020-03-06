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Özkoç’la ilgili fezleke Meclis’te

Özkoç’la ilgili fezleke Meclis’te
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Başkan Erdoğan'a, ağır hakaretlerde bulunan CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç hakkında düzenlenen fezleke dün Meclis Başkanlığı'na sunuldu. Fezlekenin, önümüzdeki günlerde Karma Komisyon'da ele alınması bekleniyor.

Konuyla ilgili açıklama yapan Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Özkoç hakkında soruşturma başlattığını, dokunulmazlığının kaldırılması için hazırlanan fezlekeyi de TBMM'ye havale ettiklerini söyledi. Bakan Gül, "Bundan sonrası TBMM'nin takdiridir. Farklı düşüncede olabilirsiniz ama seçilmiş bir cumhurbaşkanına kimsenin hakaret etme hakkı yoktur" diye konuştu. Genel Kurul, dokunulmazlığı kaldırdığında Özkoç, Cumhurbaşkanına hakaret suçundan yargılanacak.

ZÜBEYDE YALÇIN

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