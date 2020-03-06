Rejim saldırısında 1 askerimiz şehit oldu

İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'nde rejim unsurlarının hain saldırısında bir askerimiz şehit oldu. Acı haberi Gaziantep Valiliği duyurdu. Valilikten yapılan açıklamada, "Yapılan saldırı sonucunda vatan evladımız, hemşehrimiz Sözleşmeli Er Enes Kaya şehit olmuştur. Şehidimize Allah'tan rahmet ailesine ve milletimize baş sağlığı diliyoruz" ifadeleri kullanıldı.