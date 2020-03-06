  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi

Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi

Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi
Giriş Tarihi: 6.3.2020

Konya'nın Ilgın ilçesinde, Suriye uyruklu sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GDR 30 plakalı minibüs, Konya-Afyonkarahisar karayolunun 65. kilometresinde, Yol Denetim İstasyonu yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından yaralılar, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Semahar Debabini (32), adlı mülteci müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN