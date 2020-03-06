Sığınmacıları taşıyan minibüs devrildi

Konya'nın Ilgın ilçesinde, Suriye uyruklu sığınmacıları taşıyan minibüsün devrilmesi sonucu bir kişi öldü, 13 kişi yaralandı. Sürücüsü henüz belirlenemeyen 34 GDR 30 plakalı minibüs, Konya-Afyonkarahisar karayolunun 65. kilometresinde, Yol Denetim İstasyonu yakınlarında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu şarampole devrildi. Kazanın ardından yaralılar, ambulanslarla Konya'daki çeşitli hastanelere kaldırılırken, Semahar Debabini (32), adlı mülteci müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.