Son dakika: Başkan Erdoğan, Merkel'le görüştü

Son dakika haberi... Başkan Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile telefonda görüştü. İki lider, İdlib'deki mutabakatı ve göçmenlerin durumunu konuştu. Erdoğan, görüşmede Merkel'e, İdlib konusunda varılan anlaşmayla masum sivillerin korunmasını ve Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini belirtti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Türkiye ile Rusya arasında İdlib konusunda dün varılan anlaşmayla hem masum sivillerin korunmasını sağladıklarını hem de bölgenin huzuru için hayatlarını ortaya koyan askerlerimizin güvenliğini temin ettikleri belirtildi.

Başkan Erdoğan, Yunanistan'ın AB kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağı açıklamasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.

Erdoğan, görüşmede Merkel'e, Türkiye ile AB arasındaki göç konusundaki düzenlemelerin işlemediğini ve gözden geçirilmesi gerektiğini ifade etti.