Türkiye masada istediğini aldı

Güvenlik ve Terör Uzmanı Emekli İstihbarat Albay Coşkun Başbuğ, Moskova'daki mutabakattan aklın galip çıktığını belirtti. Başkan Erdoğan ve Putin'in ortak açıklamalarından sonra Yeni Asır'a konuşan Başbuğ, "Türkiye'nin bu süreçte iki kırmızı çizgisi vardı. Birincisi ateşkes ve Soçi sınırlarına geri çekilmesi idi. Bu büyük ölçüde sağlandı. Rejimin yapacağı her saldırıya anında cevap verme hakkımız saklı kalmakla mutakabat sağlanmıştır. Bu anlaşma ile bölge nefes alacak. Ateşkes tamamen teminat altına alındı. Türkiye bölgede hassas dengeyi korumaya devam edecektir. An itibari ile M4- ve M5 güvenli bir koridor tesis edilecek olması önemli bir madde. Türkiye sahadaki başarısının ardından masada da önemli bir başarı elde edip, istediğini almıştır" dedi.

FATİH ŞENDİL