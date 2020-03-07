  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Gündem > 8 Mart’ta açık görüş var

8 ’ta açık görüş var

8 Mart’ta açık görüş var
Giriş Tarihi: 7.3.2020

’nca gönderilen talimata göre kadın hükümlü ve tutuklular, ‘8 ’nde aileleriyle ve birinci derecedeki akrabalarıyla açık görüş yapabilecek.

Adalet Bakanlığı tarafından kadın hükümlü ve tutukluların faydalanması için 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde açık görüş düzenlenecek. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül imzalı genel yazıyla gönderilen talimata göre, ceza infaz kurumlarında bulunan tüm kadın tutuklu ve hükümlüler, açık görüşten faydalanabilecek. Kadın tutuklu ve hükümlüler, Dünya Kadınlar Günü'nde anne, baba, eş, çocuk, torun, büyükanne, büyükbaba ve kardeşleri ile görüşebilecek.

9 BİNDEN FAZLA KADIN
Açık görüşten kapalı cezaevlerinde bulunan 9 binden fazla kadın hükümlü ve tutuklu faydalanacak. Açık görüşler, yetişkin hükümlü ve tutuklular için görüş süresi yarım saatten az ve 1 saatten fazla, çocuk hükümlü ve tutuklular için 1 saatten az ve 3 saatten fazla olmamak üzere 09.00 ile 17.00 saatleri arasında yaptırılacak.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

8 Mart’ta açık görüş var haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN