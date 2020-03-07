AFAD egitimleriyle 13 milyon kişiye ulaştı

Afet ve Acil Durum Yönetimi (AFAD) Planlama ve Risk Azaltma Daire Başkanı Yusuf Aysu, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında yaptığı açıklamada, afetlerde tehlikelerin belirlenmesi, risklerin azaltılması ve acil durumlara karşı alınan önlemlerin her geçen gün artırıldığını belirtti. Afete hazır okul, işyeri, aile, gençler, gibi sosyal hayatı kapsayan her alanda projeler geliştirdikleri söyleylen Aysu, "Yaklaşık 13 milyon kişiye, afet konusunda farkındalık kazanması için eğitim verildi. Hazırlık süreci ailede, evde başlıyor. Afet sonrası size ilk yardım edecek kişiler aile bireyleriniz, komşularınız ve akrabalarınızdır" dedi.