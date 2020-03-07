Bahçeli’den idlib mutabakatına

MHP lideri Devlet Bahçeli, Moskova'da varılan İdlib Mutabakatı'na destek verdi. Buradaki maksadın yıkmak değil yapmak olduğunu kaydeden Bahçeli, "Türkiye'nin İdlib'den başı eğik geri dönüşü muhal bir hayaldir. Ateşkes kararını ihlal eden, eli tetiğe giden kim olursa olsun insanlık alemi karşısında suçlu olacak, hak ettiği bedeli misliyle ödeyecektir" dedi. Türkiye'nin Suriye politikasının doğru olduğunu da kaydeden Bahçeli, "Bizim katil Esad'a bakışımız, Rusya'yla ilgili görüşümüz belli. Bölgesel barışı bozan, masumlara kurşun atanın karşısındayız" ifadelerini kullandı.